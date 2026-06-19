Чемпион Беларуси сменил наставника. Филипп Соколинский назначен главным тренером футбольного клуба «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого российский специалист входил в штаб Магомеда Адиева, который несколькими днями ранее был отстранен от работы. А команду на время принял капитан Сергей Баланович и успел провести с дружиной один поединок Кубка страны. В непростом противостоянии 1/16 финала «букмекеры» в дополнительное время одолели представителя первой лиги – столичный СКА – со счетом 5:3.

В таблице национального первенства «желто-зеленые» после 11 туров занимают второе место, набрав 24 очка. У лидирующего минского «Динамо» на два балла больше.