ФИФА отказалась внедрять электронику в судейство

В футбольном судействе не будут использоваться видеоповторы и электронные технологии, позволяющие определить, пересек ли мяч линию ворот.

Как сообщает BBC News, такое решение принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) – органа, который устанавливает правила игры. В совет входят четыре представителя ФИФА и, на правах родоначальников футбола, по одному представителю футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

На заседании ИФАБ рассматривались две технологии, которые потенциально могут помочь в разрешении спорных эпизодов футбольных матчей. Система Cairos основана на использовании мяча со встроенным чипом, система Hawk-Eye подразумевает отслеживание полета мяча с применением цифровых камер. Hawk-Eye уже давно и успешно применяется в теннисе и крикете.

Из восьми членов ИФАБ только представители футбольных ассоциаций Англии и Шотландии высказались за проведение экспериментов по внедрению электронных технологий в судейство. Остальные члены совета выступили против, сославшись на «человеческую природу» футбола и большую вероятность возникновения многочисленных пауз в игре в случае изучения спорных эпизодов с применением электроники.

Как отмечает BBC News, заседание ИФАБ почти совпало по времени с матчем Кубка Англии, во время которого судья не засчитал чистый гол «Бирмингема» в ворота «Портсмута». Матч завершился поражением «Бирмингема» со счетом 0:2. Повторы показали, что вратарь «Портсмута» зафиксировал мяч уже после того, как он пересек линию ворот.

Самая скандальная за последнее время судебная ошибка была допущена в ответном стыковом матче между сборными Франции и Ирландии за право играть в финальной части чемпионата мира 2010 года. Французы сумели сравнять счет после того, как капитан команды Тьерри Анри подыграл себе рукой. По сумме двух матчей Франция одержала победу и пробилась на чемпионата мира. Просьба Ирландии назначить переигровку была отклонена.