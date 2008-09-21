Фестиваль футбола "Колосок" проходит в Минске

12 футбольных команд, прибывших в Стайки в рамках турнира, выявят сильнейшего. Это мероприятие лишь часть ежегодной Спартакиады союзного государства. В этом году на её проведение выделено 14 миллионов российских рублей из союзного бюджета. Более 500 юных спортсменов из Беларуси и России соревнуются по всем видам спорта.



На торжественном закрытии фестиваля оргкомитет выберет лучших игроков турнира. Большая часть спортсменов получит ценные призы, медали и дипломы. Участники и гости Спартакиады отметили превосходные условия для отдыха и занятия спортом.