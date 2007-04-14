Феррари и Макларен, Макларен и Феррари

Стал известен обладатель поул-позишн гран-при Бахрейна, которая пройдет 15 апреля на автодроме в Манаме.

Со старта сезона болельщики Формулы-1 на все лады повторяют названия итальянской и британской конюшен. Как показали гран-при Австралии и Малайзии равных этим командам пока нет.

Не ладится с настройками у прошлогодних триумфаторов из Рено, барахлит Уильямс: В общем, остальные пока исполняют незавидные роли статистов.

По итогам квалификации третьего этапа Гран-при Бахрейна, "жеребцы" из Маранелло и "серебряные" стрелы вновь занимают два стартовых поля. Фелиппе Масса из Феррари завоевал свой второй подряд поул. Бразилец всего на 0,3 секунды опередил британского новичка Макларена Льюиса Хэмилтона, продолжающего приятно удивлять и специалистов и болельщиков. С третьей позиции стартует Кими Райконен из Феррари, а с четвертой триумфатор гран-при Малайзии и напарник Хэмилтона по Макларену Фернандо Алонсо. Пятую-шестую позицию оккупировали гонщики Заубера Хайдфельд и Кубица. Физикелла из Рено, похоже, продолжающий испытывать серьезные проблемы с машиной, лишь седьмой, а его напарник Ковалайнен - 12-ый. В общем, 15 апреля, похоже, любители автоспорта станут свидетелями очередной серии разборок между Феррари и Маклареном.

Кто возьмет верх на сей раз?