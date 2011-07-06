Феерическая игра Рафаэла Ледесмы принесла уверенную победу минскому «Динамо» в гостях над «Нафтаном»

Впрочем, поклонники новополочан, скорее всего, не меньше динамовцев ждали этой встречи. Слегка забуксовавшие без своего наставника северяне наконец вышли на поле под непосредственным руководство Игоря Ковалевича. Однако уже на 6-й минуте хозяева стадиона «Атлант» огорчили своего главкома, пропустив мяч от Станислава Драгуна. Гости повели – 1:0.
Впрочем, уже через 10 оборотов секундной стрелки равновесие в матче восстановил нафтановец Михаил Горбачев – 1:1.
После такого бурного начала игра как-то поблекла и свалилась, образно говоря, на упорное бодание в центре поля. Такое равенство, практически неукрашенное острыми моментами, имело место быть до второго взятия ворот новополоцкого голкипера Николая Романюка.
Динамовец Станислав Другун заработал пенальти, а Рафаэл Ледесма его реализовал. Пускай и не так уверенно, как это обычно у бразильца получается. 2:1 – «Динамо» вышло вперед.
«Нафтан» оказался в роли отыгрывающегося и, как следствие, вынужден был играть в более открытый футбол. Разреженностью в обороне соперника сполна воспользовались «бело-голубые», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ходе одной из атак Леонид Ковель с удовольствием выступил в качестве ассистента Ледесмы и помог, тем самым, оформить бразильцу дубль. Перевес минчан достиг двух мячей – 3:1.
А спустя минуту до разгромного довел счет еще один бразильский легионер минчан Фурлан – 4:1. К слову, к этому взятию ворот приложил ногу и Ледесма. Для Рафаэла эта игра, пожалуй, стала лучшей из продемонстрированных им в футболке столичного «Динамо». Бразилец в Новополоцке набрал четыре очка по системе «гол + пас». А до этого в 12 поединках Ледесма записал свое имя в соответствующие графы игровых протоколов такое же количество раз.
Благодаря геройствам своего 10-го номера «бело-голубые» одержали вторую победу подряд. Причем, в обоих случаях поверженными оказались команды из первой тройки. В прошлом туре был обыгран лидирующий БАТЭ, в 16-м – замыкающий тройку «Нафтан». Видимо, дела у «бело-голубых» налаживаются. Только вот о надеждах на чемпионство даже самые ярые динамовские болельщики пока, наверное, не будут спешить заявлять. Для стабилизации игры подопечным Сергея Овчинникова время еще необходимо.