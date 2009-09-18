Федерер оштрафован за нецензурную брань на корте

Первая ракетка мира Роджер Федерер оштрафован на $1500 за «использование ненормативной лексики» во время споров с судьей в финальном матче US Open-2009.

Микрофоны телекомпании CBS, которая вела прямую трансляцию финального поединка, зафиксировали весь диалог между Федерером и арбитром на вышке. В этой встрече 15-кратный триумфатор турниров «Большого Шлема» уступил Дель Потро в пяти партиях.

Официальный представитель Открытого чемпионата США Крис Уидмэир также заявил, что подобному штрафу - за «использование ненормативной лексики» - подверглись также россиянка Вера Звонарева и австриец Даниэль Коэллерер.

По словам Уидмэира, в общей сложности за все первенство было выписано штрафа на сумму более $31 500. Больше всего пришлось заплатить американке Серене Уильямс, которая была оштрафована за «неспортивное поведение» в полуфинале сразу на $10.000, сообщает Newsru.com.