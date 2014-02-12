Федеральная таможенная служба России: Воспринимаем золотую медаль Беларуси на Олимпиаде в Сочи как свою

Новости Беларуси. В Новополоцке 12 февраля таможенники разных стран собрались обсудить свои профессиональные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, несмотря на деловой стиль встречи, представители иностранных государств не смогли не поздравить белорусских коллег с золотым финишем Дарьи Домрачевой.

Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы России:

Хочу поздравить Республику Беларусь с первой золотой олимпийской медалью. Воспринимаем ее как свою. Это действительно радость, которая, прежде всего, для олимпийской сборной Республики Беларусь. И, надеюсь, это не последняя золотая медаль на этой Олимпиаде.