Федерация хоккея Беларуси и тренерский совет подвели итоги прошедшего чемпионата и наметили планы на будущее

По итогам совещания у Президента Беларуси, которое прошло в понедельник, было принято решение не заявлять белорусский хоккейный клуб в российское первенство.

После того, как в этом основополагающем вопросе была поставлена точка, собрались Исполком Федерации хоккея и тренерский совет, чтобы подвести итоги прошедшего чемпионата и наметить планы на будущее.

Лучшим вратарем 15-го чемпионата признан динамовец Леонид Фатиков, лучшим защитником - его одноклубник Александр Макрицкий, лучшим нападающим - еще один представитель чемпионов - Олег Антоненко. Кераминовец Андрей Михалев назван лучшим среди форвардов оборонительного плана, гомельчанин Михаил Стефанович - лучшим новичком, а самой удобной - гомельская арена. А вот лучшего арбитра сначала не хотели определять, т.к. судейство вызвало самые серьезные нарекания в сезоне. В итоге все же был номинирован Сергей Бервенский.

Отчитался о выступлении юношеской сборной ее тренер Андрей Гусов. Хотя команда решила задачу и вышла в элиту мирового чемпионата, в его словах преобладали пессимистические ноты. Руководящий также "Керамином" специалист попросил освободить его от занимаемой в сборной должности. Преемник пока не назначен, но, похоже, в деле подготовки резерва грядут большие перемены.

Исполком утвердил календарь, согласно которому Кубок Беларуси пройдет с 3 по 25 августа, причем "Брест" часть домашних матчей планирует провести в Пружанах, где сейчас достраивается новый Дворец. Чемпионат начнется 5 сентября и завершится не позднее 12 апреля. 30 декабря в Минске пройдет Матч всех звезд Беларуси и Латвии, а 22 января в Новополоцке - Матч всех звезд чемпионата Беларуси. А еще глава Федерации озвучил свои ожидания от выступления национальной сборной, которая, напомним, уже 27 апреля стартует на Чемпионате мира.