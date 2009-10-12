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Федерация футбола Англии намерена подать жалобу на украинских болельщиков

12 октября 2009 13:39
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Федерация футбола Англии заявила о намерении подать жалобу в ФИФА в связи с инцидентами, имевшими место в Днепропетровске во время отборочного матча чемпионата мира между сборными командами Украины и Англии.

В ходе матча арбитр был вынужден дважды останавливать игру из-за файеров, брошенных на поле украинскими болельщиками. Несмотря на то, что никто из игроков не пострадал, поединок был под угрозой срыва из-за горящей пиротехники, которой была покрыта штрафная площадка.

Недовольство остановками матча из-за поведения украинских болельщиков по итогам поединка высказал и наставник англичан Фабио Капелло, по мнению которого проходивших на стадион футбольных фанатов проверяли недостаточно хорошо.

По данным правоохранительных органов Днепропетровска, сотрудниками милиции были задержаны пятеро болельщиков, из них двое киевлян и трое местных жителей, бросавших на поле стадиона «Арена-Днепр» файеры во время футбольного матча. Все они получили наказание в виде административного ареста до трех суток. Также был задержан и оштрафован крымчанин за попытку пронести на стадион пиротехнические устройства. Других нарушений общественного порядка со стороны приезжих болельщиков зафиксировано не было, передает БЕЛТА.

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