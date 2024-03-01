Федерации хоккея России отстранила тренера и игроков юниорской сборной за инцидент на турнире в Минске

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России вынес решение по эпизоду на церемонии награждения после финального матча «Кубка Будущего» в Минске между молодежной командой Беларуси и юниорской сборной России, когда по окончании матча несколько россиян в знак протеста против судейства отказались забирать призы от организаторов турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».