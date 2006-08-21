Европейский веломарафон "Париж-Москва" колесит по Беларуси

Велосипедисты проехали Брест, Барановичи и Несвиж.

Мероприятие проходит в рамках международного движения за мир и взаимодействие между народами. А цель акции - еще раз напомнить о решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от фашизма.

В Минск участники веломарафона прибудут 21 августа. Энтузиастов торжественно встретят на площади Победы.

За время пребывания в белорусской столице участники велопробега посетят мемориальный комплекс "Хатынь", где заложат капсулу с землей из Штукенброка - мемориала памяти захороненных в Германии советских воинов, возложат цветы на других памятных местах Великой Отечественной, а также побывают на промышленных предприятиях.

Затем веломарафон возьмет курс на Москву