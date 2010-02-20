Европейская лига водных видов спорта впервые заседают в Минске

Представители технического комитета Европейской лиги водных видов спорта впервые избрали местом проведения очередного заседания белорусскую столицу. В Минск прибыли делегаты из 12 стран. Члены техкома не только обсудили рабочие вопросы, но и ознакомились со спортивной инфраструктурой Беларуси, побывав на многих объектах. Белорусская сторона заинтересована в дальнейшем тесном сотрудничестве с Европейской лигой и уверена, что встреча в Минске послужит толчком в развитии не только водных видов, но и всего спорта в нашей стране. А в перспективе появится возможность провести в Беларуси крупные международные соревнования.