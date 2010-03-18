Евгений Ворсин: Хоккей с шайбой в Беларуси должен стать национальным видом спорта

У отечественного хоккея новый рулевой. Евгений Ворсин возглавил Федерацию хоккея Беларуси.

Известный спортивный функционер последние семь лет работал дипломатом. Этот опыт ему, безусловно, пригодится и на новом поприще. Ситуация в отечественном хоккее рубить сплеча не требует, но косметический ремонт необходим.

Внеочередная конференция обошлась без сюрпризов. Да их и не ждали. О том, что проблем в белорусском хоккее накопилось немало, говорит хотя бы то, что в олимпийский год три месяца место главы Федерации фактически оставалось вакантным. Да и сегодня на должность всего один претендент. Евгения Ворсина в зале знают все. Его речь перед голосованием была недолгой – всего-то пять минут.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

– Хоккей с шайбой в Республике Беларусь, по общему признанию, должен стать национальным видом спорта. Не только по своей массовости, не только по своему призванию, но и за счет стабильно высоких результатов, которые будут показывать наши юниорские, юношеские, молодежные, национальные сборные на самых высоких мировых уровнях – на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Голосование тайное, процедура знакомая любому избирателю. Необходимо поставить крестик и опустить бюллетень в урну. Таких крестиков в итоге набралось почти два с половиной десятка.

Отвечая на вопросы журналистов, новый глава Федерации признался, что считает хоккей – главным в своей жизни. Когда-то он и сам выступал на ледовых площадках. Закончив карьеру, сменил экипировку на костюм чиновника. Почти четыре года возглавлял министерство побед и достижений. Затем ушел из большого спорта в большую политику.

Объединять экономические потенциалы государств у Евгения Ворсина получалось неплохо, теперь задачи иные. В стране необходимо построить своеобразную хоккейную вертикаль. В которой все, начиная от главного тренера национальной сборной до мальчишки, делающего первые шаги на льду, подчинены одной идее. Эту задачу поставил Президент страны неделю назад, когда состоялся мужской разговор о спорте настоящих мужчин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Профессионалы должны быть во главе. Нужен административный ресурс для федерации хоккея? Мы вам найдем человека для административного ресурса, который знает страну, знает министров, вхож в правительство и т.д. Но у него должен быть целый шлейф специалистов, которые изнутри знают, что такое хоккей.

Особое внимание председатель Федерации обещал уделить развитию детского хоккея. В стране построили десятки ледовых арен, а на коньки встали только три тысячи ребят. Путь к большим успехам всегда начинается с маленьких побед.

Сергей Коктыш, Роман Стронгин, Андрей Дук, телекомпания СТВ.