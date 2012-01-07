Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»: Если у хоккеиста на первом месте хоккей, все остальное – потом, значит этот парень вырастет

Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я уже в хоккее долгое время, поэтому удивляться не стоит. Команда собралась квалифицированная. Игроки хорошо работают, тренерский состав хороший, организация в Минске отличная. Поэтому это и есть залог успеха.



На своем хоккейном пути Евгений Николаевич многое повидал. Защитник трех «Динамо» – московского, рижского и харьковского, а еще – сборной СССР, коньки на гвоздь он повесил в Швейцарии. Там же впервые вкусил тренерского хлеба. Потом были ярославский «Локомотив», мытищинский тогда еще «Химик», нижегородское «Торпедо», «Автомобилист» из Екатеринбурга, вторая сборная России. А летом Попихин оказался в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

При первом звонке у меня спросили, как планы на этот сезон. До этого у меня предложений не было. Знал, что здесь отличный стадион, возможности. Александр Андриевский – мой друг – здесь работает. Тоже это сыграло свою роль. А когда приехал, все оправдалось, все ожидания подтвердились. Поэтому здесь для работы тренера есть все.

Мне есть с чем сравнивать. Швейцария – это немного другое. А в России работал в Ярославле с «Локомотивом». Это один из лучших клубов, профессиональный, где организация на высоком уровне. «Динамо» сейчас не уступает.



По своему игроцкому профилю Попихин – защитник. Обороной он занимается и в «Динамо». В межсезонье казалось – это самая проблемная линия команды. Ведь она была обновлена в прямом смысле на 90%.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

У нас ребята опытные. Они поиграли на разных уровнях: и в НХЛ, и в Европе, и в сборных. Поэтому с такими ребятами работать попроще.



Обшут, Крайчек, Подхрадски, Коробов – в защите «Динамо» хватает ярких личностей. Но даже их заслоняет пара Каралахти – Денисов. Появившись в ростере «зубров» в самый последний момент, белорус и финн сразу завоевали сердца болельщиков и стали самой удачной находкой селекционного отдела минчан.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Как говорится, удар попал в точку. Действительно, это два отличных защитника. И как игроки, и как персоны.

С Йери я первый раз работаю. Слышал, что он отличный игрок. Но то, что он показывает на льду, как работает на команду – это, конечно, очень большой игрок.

И Володя Денисов сначала играл в «Юности». Я смотрел его игру, вместе с Матушкиным были. Решили, что он должен играть в «Динамо». Рад, что он пришел в нашу команду, усилил оборону. Денисов полностью отдается хоккею и в команде играет важную роль. По блокировке шайб он практически на первом месте. Для него лечь под шайбу – это нормальное явление.



Болельщики и журналисты в Минске требовательные, так что достаются оборонительной линии команды не только комплименты, но и критика. Даже капитан «Динамо» Ярослав Обшут временами попадает под обстрел скептиков.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Это, действительно, капитан. Мы с ним угадали. Ярослав и в раздевалке, и на лавке – во всем пример. Работает очень хорошо. А то, что некоторые говорят, что он медлительный… Это у каждого есть. Но я вижу, как он относится к делу, забивает решающие голы, если нужно, где-то и под шайбу ляжет. Он делает свое дело.



За Обшутом и другими динамовскими мастерами тянутся Олег Горошко и Илья Казнадей. Оба Попихину симпатичны своим трудолюбием и желанием совершенствоваться. Мог в числе динамовских перспектив оказаться и Сергей Шелег, но после темной и скандальной истории в августе этот защитник пошел на понижение – в «Юность», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Могу здесь и откровенно поговорить. Он очень талантливый парень, но я сразу сказал, что в первую очередь он должен настроить свою голову. А голова должна быть настроена только на хоккей. Если у хоккеиста на первом месте хоккей, все остальное – потом, значит этот парень вырастет.



Попихин считает себя космополитом – в хоккейном, конечно же, смысле. Старается сочетать подходы советской, американской и европейской тренерских школ, тем более, что со спецификой всех знаком хорошо. И продолжает учиться. В том числе у своего нынешнего патрона – Марека Сикоры.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Очень вдумчивый тренер. Может найти подход к игрокам, где-то вспылит, но вспылит в себе – команде это не показывает. У него есть такое внутреннее спокойствие, и команда это чувствует.

В тренерском штабе он дает всем работать. Каждый из нас работает, вкладывает силы. И поэтому здесь есть результат.



Помимо чисто тренерских проблем приходится динамовским наставникам справляться и с давлением извне. В том числе со стороны, скажем так, российского хоккейного сообщества.



К примеру, давно замечено, что чем выше взлетает «Динамо», тем больше на долю минчан выпадает тех же странных судейских решений.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

А что говорить о политике КХЛ? Есть Лига, мы в ней играем. Я очень уважаю эту организацию. Она вторая после НХЛ, поэтому никаких комментариев.

С другой стороны, у нас нет россиян в команде. Может быть, у некоторых где-то и есть вопросы по этому поводу. У нас играют белорусы, иностранцы – очень крепкая команда, которая отбирает очки у россиян. Может, некоторым это тоже не нравится.



Тем не менее, «Динамо» пока на самой вершине. И уступать позиции не собирается. Амбициозный этот настрой поддерживает и Евгений Попихин – едва ли не главный, по словам Сикоры, максималист в минском клубе.



Евгений Попихин, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Первое – это выйти в плей-офф. Это задача № 1. Потом уже решаются другие, потому что еще впереди игры, очки нужно завоевывать.

Самое главное, чтобы команда была вместе, потому что есть такая философия команды: есть кулак и им можно все разбить. Если нет кулака, то каждый палец можно сломать, не напрягаясь, – и нет команды.