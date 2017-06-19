Это команда, все красавцы: гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в отборочном турнире ЧЕ

Новости Беларуси. После победы в Крайове белорусские гандболисты, казалось бы, могли позволить себе расслабиться, но главком национальной команды Юрий Шевцов в планах непременно заявлял победу. Да и как можно разочаровывать родную публику, столь активно пришедшую поддержать хозяев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт матча оправдал ожидания болельщиков: даже в отсутствие Артема Королька, который за матчем наблюдал с трибун, и при щадящем режиме игры для Бориса Пуховского, команда брала свое. Бремя лидеров подхватили Артур Карвацкий и Андрей Юринок. А надежная игра в воротах Вячеслава Солдатенко, поймавшего в первом тайме кураж, добавляла уверенности.

Максим Бабичев, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Конечно, есть уверенность, когда вратарь стоит. Огромное спасибо нашим вратарям, да и вообще всей команде, все молодцы. Выделять кого-то нет смысл. Это команда, все красавцы!

После антракта госпожа фортуна, показалось, вернула сербам должок, атаки белорусов упорно не хотели завершаться голом. Сопернику к финальной сирене удалось подобраться в счете и даже вырвать ничью. Но итоговые 27:27 все равно оставили белорусов на первой строчке в группе.

Таким образом, не слишком уверенно начав квалификацию, сборная Беларуси все таки пробилась на хорватский Еврофорум-2018. Это шестой подряд топ-турнир для парней Юрия Шевцова. С 2013 года белорусы не покидают мировую элиту.