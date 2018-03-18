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«Это была красивая, а главное – обнадеживающая гонка»: Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в Холменколлене

18 марта 2018 18:49
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Новости Беларуси. Хорошие спортивные новости пришли 18 марта из норвежского Холменколлена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белоруска Дарья Домрачева заняла первое место в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.

«Это была красивая, а главное – обнадеживающая гонка»: Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в Холменколлене-1

С победой четырехкратную олимпийскую чемпионку поздравил Александр Лукашенко. «Это была красивая, впечатляющая, а главное – обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона», – говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко # Биатлон # Фотофакт

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