«Это была красивая, а главное – обнадеживающая гонка»: Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в Холменколлене

Белоруска Дарья Домрачева заняла первое место в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Новости Беларуси. Хорошие спортивные новости пришли 18 марта из норвежского Холменколлена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С победой четырехкратную олимпийскую чемпионку поздравил Александр Лукашенко. «Это была красивая, впечатляющая, а главное – обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона», – говорится в поздравлении.