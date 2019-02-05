«Это альтернатива спортивному залу». Зачем мужчины танцуют на пилоне

Павел Шматов:

Возникает ощущение полёта. Как Инь и Ян. Pole dance – это гармония изящества и силы, танца и спорта. Неспроста воздушная акробатика влюбила Павла Шматова с первого взгляда. 6 лет назад подруга пригласила на тренировку. Чувства были смешанные. Но все стереотипы сразу же улетучились.

Павел Шматов, преподаватель Pole dance:

Для мужчин – это хорошая физическая нагрузка. Это альтернатива спортивному залу.

Алексей Шашков, спортсмен:

Надо к пилону приспособиться и к хватам всем. Целиком тело держать в различных положениях. Александр Волощик, преподаватель Pole dance:

Я раньше увлекался Street workout. Много элементов, которые берут своё начало из этого вида спорта. За плечами инженера-энергетика были плавание и бокс, поэтому многие трюки оказались по силам. Не поддавался только шпагат. Но и с ним помог справиться юношеский максимализм. Не прошло и пару месяцев, как Павел отправился на соревнования в Минске. Затем были Москва и Киев. Победы принесли поддержку родителей, вдохновили обучать и сочинять красивые сюжеты.

Павел Шматов:

Ольга Репина – хореограф, балетмейстер-постановщик, наши номера помогает ставить нам она. Но и я самостоятельно могу творить. У меня был номер в паре с девушкой, у нас была тематика «Лиса Алиса и Кот Базилио». Мультяшный был номер, но это было наполнено сложными вещами.

Александр Волощик:

Раскрепощение происходит, ты чувствуешь себя более уверенно.

Выступления закалили характер, боязнь сцены и зависимость от чужих мнений прошли сами собой. Теперь в путешествиях парень любит воспарить над фонарным столбом и устроить флешмоб. Павел Шматов:

Я помню мы были в Варшаве в центре города, много туристов собралось, посмотрели там, аплодировали. Пилон сам по себе похож на цирковой снаряд под названием мачта. Это уже, в принципе, цирковое искусство, я считаю, это новый уровень.

Александр Волощик:

Этот вид, так сказать, деятельности сейчас развивается, очень много атлетов у нас за границей. Украина, Россия – всё наше постсоветское пространство тоже развивается, и база трюков сейчас довольно обширная.