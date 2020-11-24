Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменили. Вместо него два старта примет Нове-Место

Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт в Поднебесной должен был стать тестовым перед Олимпиадой-2022, однако был перенесен из-за того, что программа турнира в Китае перед Играми была скорректирована.
Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт в Поднебесной должен был стать тестовым перед Олимпиадой-2022, однако был перенесен из-за того, что программа турнира в Китае перед Играми была скорректирована.
Вместо Пекина спортсмены будут соревноваться в Нове-Место.
И теперь получается, что, согласно новому расписанию, чешский спорткомплекс примет два этапа Кубка мира: с 4 по 7 марта и с 11 по 14 марта.
Заключительный этап состоится в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта.