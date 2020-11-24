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Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменили. Вместо него два старта примет Нове-Место

24 ноября 2020 12:34
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Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт в Поднебесной должен был стать тестовым перед Олимпиадой-2022, однако был перенесен из-за того, что программа турнира в Китае перед Играми была скорректирована.

Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменили. Вместо него два старта примет Нове-Место-1

Вместо Пекина спортсмены будут соревноваться в Нове-Место.

И теперь получается, что, согласно новому расписанию, чешский спорткомплекс примет два этапа Кубка мира: с 4 по 7 марта и с 11 по 14 марта.

Этап Кубка мира по биатлону в Пекине отменили. Вместо него два старта примет Нове-Место-4

Заключительный этап состоится в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта.

# Биатлон # Фотофакт

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