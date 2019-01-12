Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе в рамках Кубка мира по биатлону прошли две гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли женщины.

Победы добилась итальянка Лиза Витоцци, второй стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, третьей – француженка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко: стартовав пятой, в итоговом протоколе она замкнула топ-10. Динара Алимбекова финишировала 27-й, Ирина Кручинкина отыграла одну позицию и установила новый личный рекорд – 29 место, Анна Сола финишировала 38-й и впервые за три года заехала в очковую зону.

У мужчин первым стал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё, серебро – у немца Арнда Пайффера, третий – итальянец Лукас Хофер.