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Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

12 января 2019 17:28
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Новости Беларуси. В немецком Оберхофе в рамках Кубка мира по биатлону прошли две гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли женщины.

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе-1

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе-3

Победы добилась итальянка Лиза Витоцци, второй стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, третьей – француженка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко: стартовав пятой, в итоговом протоколе она замкнула топ-10. Динара Алимбекова финишировала 27-й, Ирина Кручинкина отыграла одну позицию и установила новый личный рекорд – 29 место, Анна Сола финишировала 38-й и впервые за три года заехала в очковую зону.

У мужчин первым стал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё, серебро – у немца Арнда Пайффера, третий – итальянец Лукас Хофер.

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе-6

Впервые с 2015 года все белорусские биатлонисты, стартовавшие в спринте, пробились в гонку преследования. В итоговом протоколе Роман Елётнов стал 30-м, Сергей Бочарников – 35-м, Владимир Чепелин – 38-м, Антон Смольский – 41-м.

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# Биатлон # Фотофакт

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