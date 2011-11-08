Эстафета олимпийского огня пересечет озеро Лох-Несс

Минское «Динамо» прервало серию неудач, обыграв на льду «Минск-Арены» череповецкую «Северсталь», – 3:0

Рискнем предположить, в ночь с четверга на пятницу Марек Сикора не спал. Наставник, думается, решал ребус: как сыграть без Коробова, Крайчека и присоединившегося к ним в лазарете Збынека Иргла. Пришлось задействовать последние резервы: на лед был брошен Михаил Стефанович, занявший место Кулакова в третьем звене, в то время как Александр поднялся во вторую тройку на позицию Иргла.