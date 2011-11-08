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Эстафета олимпийского огня пересечет озеро Лох-Несс

08 ноября 2011 08:22
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Новости Великобритании. В Лондоне обнародован график эстафеты олимпийского огня, которая пройдет перед началом игр 27 июня 2012 года в британской столице. Огонь, по традиции, будет зажжен в древней Олимпии в Греции, однако от эстафеты по всем континентам организаторы решили отказаться. Вместо этого в течение 70 дней пламя будет путешествовать только по Великобритании. Его пронесут около 8 тысяч человек на велосипедах, поездах и трамваях. На лодке олимпийской огонь пересечет знаменитое озеро Лох-Несс в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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