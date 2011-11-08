Эстафета олимпийского огня пересечет озеро Лох-Несс

Новости Великобритании. В Лондоне обнародован график эстафеты олимпийского огня, которая пройдет перед началом игр 27 июня 2012 года в британской столице.
Огонь, по традиции, будет зажжен в древней Олимпии в Греции, однако от эстафеты по всем континентам организаторы решили отказаться. Вместо этого в течение 70 дней пламя будет путешествовать только по Великобритании. Его пронесут около 8 тысяч человек на велосипедах, поездах и трамваях. На лодке олимпийской огонь пересечет знаменитое озеро Лох-Несс в Шотландии, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.