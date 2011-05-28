Есть ли будущее у белорусского хоккея?

Подготовка резерва – ахиллесова пята отечественного хоккея. Об этом говорится в последнее время везде: и на тренерском совете, и на совместной коллегии с Министерство спорта и НОКом, и на заседании ФХРБ.

Результаты, показанные молодежной и юношеской сборными, вопиют: что-то надо делать. Причем впереди наш хоккей ожидают, судя по всему, еще больший провал.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

В 1995 году мы говорили, что через год надо решать задачу выхода в Высший дивизион. Но с того времени едва набрали 60 человек для просмотра, для комплектования сборной команды в олимпийском Центре в Раубичах. Это надо всех поставить под ружье, чтобы собрать: умеющих, неумеющих, хороших, плохих, больших, маленьких, худых, толстых. Других у нас нет.

Среди документов, которые раздавались участникам совещания, была концепция развития хоккея в нашей стране вплоть до 2014 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Основные показатели, по которым планируется оценить ее выполнение, – это повышение массовости занятия хоккеем, совершенствование подготовки спортсменов и тренеров, укрепление ресурсного потенциала хоккейных клубов и так далее.

Все четко и понятно расписано. Остались лишь частности. Но профессионалы, собравшиеся на заседании и призванные обсудить их, по сути, решили отмолчаться.

Валерий Польшаков, тренер-методист СДЮШОР «Юность»:

Он нам доложил – мы заслушали. Единственное, что я не услышал – это вариант от каждого руководителя школы или старшего тренера. Приняли к сведению – и все хорошо.

Вы, на местах, почему боитесь говорить? У вас у каждого же есть боль.

Вот так и живет наша система подготовки резерва: кто-то пишет концепции, а кто-то по-тихому саботирует их исполнение. Такое, во всяком случае, складывается впечатление. Или все наоборот: кто-то реально работает, а кто-то лишь языком болтает. Не понять. Но разбираться надо, иначе в ближайшее время на подъем наш хоккей не пойдет.