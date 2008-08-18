Есть белорусское золото Пекина!

Сегодня на 29-х летних Олимпийских играх в копилке сборной Беларуси появилась долгожданная награда высшей пробы.

Первую олимпийскую медаль высшей пробы завоевал наш тяжелоатлет Андрей Арямнов в весовой категории 105 кг. Наш богатырь по ходу соревнований установил три мировых рекорда. Сначала он улучшил мировое достижение в рывке – 200 килограмм, во втором упражнении – толчке, в заключительной попытке, он взял еще один рекордный вес – 236 килограмм и в сумме двоеборья набрал 436 килограмм – также новый мировой рекорд.

Новоиспеченный олимпийский чемпион 20-летний борисовчанин Андрей Арямнов ворвался в мировую элиту в 2007 году, он завоевал звание чемпиона мира среди взрослых и юниоров, а также стал обладателем золота на юниорском первенстве континента. В преддверии пекинской Олимпиады ее дебютант Андрей Арямнов не скрывал своих амбициозных планов и настраивался на борьбу за самые высокие места. И вот сейчас доказал, что те успехи не были случайностью.

С яркой и убедительной победой на Олимпиаде-2008 белорусского тяжелоатлета Андрея Арямнова тепло поздравил Президент страны Александр Лукашенко. "Молодец! Спасибо за великолепную победу. Мы гордимся тобой, – говорится в поздравлении. – Ты с честью выдержал самый ответственный спортивный экзамен, проявил величайшие мастерство и талант. Оправдал надежды всех белорусов – завоевал титул олимпийского чемпиона и принес золотую медаль белорусской команде. Ты показал всему миру, что такое настоящий белорусский характер, истинное спортивное мужество. От всей души поздравляю тебя с замечательной победой. Верю, что мы еще много раз вместе порадуемся твоим успехам. Желаю тебе и всем коллегам по команде здоровья, счастья, спортивной удачи и уверенности в своих делах. Так держать и дальше, олимпийский чемпион!", – отметил Глава государства.

Кстати, благодаря победе Андрея в общекомандном медальном зачете Беларусь сразу поднялась с 44-го на 27-е место. Сейчас в медальной копилке белорусских олимпийцев уже 11 наград – одно золото, 3 серебра и 7 бронзовых медалей.

За сенсационной победой Арямнова сегодня в Беларуси наблюдали все без исключения. Любопытный факт: примерно в 15.45 по минскому времени, а как раз в эти минуты Андрей завоевал золото в Пекине, операторы мобильной связи зафиксировали свой рекорд. Именно на этот период пришелся шквал телефонных звонков.

Кстати на предыдущей олимпиаде в Афинах, белорусы также довольно долго ждали золото. Напомним, что Игорь Макаров стал олимпийским чемпионом по дзюдо почти 4 года назад, 19 августа 2004 года. А уже через два дня золотой почин поддержала Юлия Нестеренко, одержав сенсационную победу в спринте на 100 метров. Афинская олимпиада оказалась для белорусов довольно непредсказуемой, именно с точки зрения золотых наград. И белорусские болельщики в праве рассчитывать теперь уже на сенсации Пекина.



Обратим внимание на выступление наших спортсменов в других Олимпийских дисциплинах. Белорусская велосипедистка Наталья Цилинская не пробилась в полуфинал спринта, уступив в двух гонках китаянке Шуань Гуо.

Гимнаст Дмитрий Касперович, имея в квалификации на опорном прыжке четвертый результат, сегодня принимал участие в финале. К сожалению, белорус неудачно выполнил вторую попытку и набрал сумму 16,050 балла, что позволило белорусу занять лишь шестое место.

Стартовала Олимпийская регата в гребле на байдарках и каноэ. Сегодня прошли предварительные гонки в трех классах судов. Заезд каноэ-двоек на тысячу метров выиграли братья Андрей и Александр Богдановичи, обеспечив прямое попадание в финал. Байдарка-четверка в составе Петрушенко, Махнев, Литвинчук и Абалмасов финишировала третьей, и этого оказалось достаточно, чтобы напрямую квалифицироваться в финал. Каноист Александр Жуковский на 1000 финишировав четвертым, будет пробиваться в финал через 12, эта стадия регаты пройдет 20 августа.

Продолжаются состязания в "королеве спорта" – легкой атлетике. Сегодня награды Олимпиады разыгрывали метательницы диска. Белоруска Ирина Ятченко, послав снаряд на 59 метров 27 сантиметров, показала 11-й результат и в споре за медали не участвовала. Другая белоруска Элина Зверьева заняла шестое место с результатом 60 метров 82 сантиметра.

В метании молота у женщин в финальную часть пробились Дарья Пчельник и Оксана Менькова, они показали 8 и 11-й результаты соответственно. Мария Смолячкова, послав снаряд на 69 метров и 22 сантиметра, стала 13-й. Лучший же результат квалификации показала серебряная медалистка Олимпиады в Афинах кубинка Ипси Морено, отправившая молот на 73 метра 92 сантиметра.

Не смог пробиться в финал тройного прыжка белорус Дмитрий Плотницкий. Из трех попыток, зачетной оказалась только первая, на 16 метров 51 сантиметр, к сожалению, но этого не хватило. От квалификационного норматива белоруса отделили 19 сантиметров.

Неудачно сложилось сегодня и выступление Максима Лынши в беге на 110 метров с барьерами. Его результат – 13 целых и 86 сотых секунды, позволил занять только пятое место в своем забеге, в то время как в следующий круг проходили четверо лучших.

Завершился олимпийский турнир по парусному спорту в классе судов "470". Белорусский экипаж Сергей Десюкевич – Павел Логунов занял 21 место. Победили же австралийцы Натан Уилмот и Малколм Пэйдж.