Еще перед стартом КХЛ «Динамо-Минск» встретится со своим обидчиком по плей-офф прошлого сезона – ярославским «Локомотивом»

В прошлом сезоне «железнодорожники» попали в редкий разряд удобных для «Динамо» команд. Уже первая встреча, на старте сезона, принесла минчанам победу, причем уверенную – 3:0.

Тот матч запомнился дублем Александра Кулакова и двумя ассистентскими баллами Дэвида Немировски. Саша, к слову, столь кучно больше в сезоне не стрелял. Ну и первый шот-аут Андрея Мезина также заслуживает внимания.

Следующая встреча команд, спустя какой-то месяц, принесла уже меньше позитивных эмоций. Во-первых, «Динамо» проиграло. Во-вторых, проиграло пятый матч подряд. В-третьих, после шайбы Йозефа Штумпела, сократившего разницу в счете до минимума (1:2), минчане имели шансы спасти встречу, но ярославцы в тот вечер были явно сильнее.

Однако худшим, и самым скандальным, стал третий поединок команд, состоявшийся в октябре в Ярославле. «Локомотив» как-раз праздновал 20-летний юбилей и, может, именно поэтому бригада арбитров во главе с Кадыровым и Киселевым сделала все, чтобы не испортить хозяевам праздник. «Динамо» проиграло 2:3, потеряло вследствие травмы Виктора Костюченка, подало официальный протест и получило на него формальную отписку.

Однако второй в сезоне визит на берега Волги сравнял счет между командами в регулярном первенстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Буллит Дмитрия Мелешко принес победу «Динамо» – 2:1.

Но, как выяснилось позже, это была еще не последняя встреча минчан и ярославцев в сезоне. Именно «Локомотив» стал соперником подопечных Марека Сикоры в 1/8 финала плей-офф. Напомним о том, как развивались события в этом противостоянии.

Началось все с победы железнодорожников – 7:4. Но затем последовали два удачных для «Динамо» матча: оба завершились со счетом 4:1 в пользу нашей команды. Свершиться сенсации «Локомотив» не позволил, выиграв дважды подряд, – 4:2 и 2:1 в овертайме. Но динамовский успех в шестом поединке серии (5:3) обеспечил соперникам еще одно свидание. И хотя ярославцы все же сумели поставить победную точку в серии (6:1), динамовцы по праву смогли записать это 7-матчевое сражение себе в актив.

Впрочем, в «Локомотиве» с тех пор – большие перемены. Вместо Вуйтека командой руководит Брэд Маккримон, в прошлом сезоне трудившийся в «Детройте» ассистентом главкома. Новый страж ворот команды – швед Стефан Лив, блеснувший в прошлом сезоне в «Сибири». Оборону укрепили опытнейшие НХЛовцы Карлис Скрастыньш и Руслан Салей. Атаку пополнили Ян Марек и Александр Васюнов.

Это, кстати, состав ярославской команды в матче с минчанами на недавнем турнире в Риге. Его, к слову, «Локо» выиграл, в финале не оставив шансов «Нефтехимику».

Лив (Ложкин)

Рахунек – Скрастыншь

Демитра – Вашичек – Остапчук

Салей – Калимуллин

Галимов – Чурилов – Калянин

Баландин — Дитрих

Марек – Кирюхин – Зюзякин

Аникеенко – Траханов

Ткаченко – Собченко – Снурницын

Всего же ярославцы в межсезонье провели восемь матчей, проиграли из них два, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще один поединок предстоит «Локо» третьего сентября – с нижегородским «Торпедо», после чего ждем ярославцев в Минске.

«Висп» – «Локомотив» – 2:7

«Берн» – «Локомотив» – 4:3

«Амбри-Пиотта» – «Локомотив» – 1:5

«Нефтехимик» – «Локомотив» – 3:2

«Атлант» – «Локомотив» – 0:1

«Динамо-Минск» – «Локомотив» – 0:3

«Нефтехимик» – «Локомотив» – 0:3

«Северсталь» – «Локомотив» – 3:5

«Торпедо» – «Локомотив» – 3 сентября