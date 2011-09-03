Еще перед стартом КХЛ «Динамо-Минск» встретится со своим обидчиком по плей-офф прошлого сезона – ярославским «Локомотивом»

Тот матч запомнился дублем Александра Кулакова и двумя ассистентскими баллами Дэвида Немировски. Саша, к слову, столь кучно больше в сезоне не стрелял. Ну и первый шот-аут Андрея Мезина также заслуживает внимания.
Следующая встреча команд, спустя какой-то месяц, принесла уже меньше позитивных эмоций. Во-первых, «Динамо» проиграло. Во-вторых, проиграло пятый матч подряд. В-третьих, после шайбы Йозефа Штумпела, сократившего разницу в счете до минимума (1:2), минчане имели шансы спасти встречу, но ярославцы в тот вечер были явно сильнее.
Однако худшим, и самым скандальным, стал третий поединок команд, состоявшийся в октябре в Ярославле. «Локомотив» как-раз праздновал 20-летний юбилей и, может, именно поэтому бригада арбитров во главе с Кадыровым и Киселевым сделала все, чтобы не испортить хозяевам праздник. «Динамо» проиграло 2:3, потеряло вследствие травмы Виктора Костюченка, подало официальный протест и получило на него формальную отписку.
Однако второй в сезоне визит на берега Волги сравнял счет между командами в регулярном первенстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Буллит Дмитрия Мелешко принес победу «Динамо» – 2:1.
Но, как выяснилось позже, это была еще не последняя встреча минчан и ярославцев в сезоне. Именно «Локомотив» стал соперником подопечных Марека Сикоры в 1/8 финала плей-офф. Напомним о том, как развивались события в этом противостоянии.
Началось все с победы железнодорожников – 7:4. Но затем последовали два удачных для «Динамо» матча: оба завершились со счетом 4:1 в пользу нашей команды. Свершиться сенсации «Локомотив» не позволил, выиграв дважды подряд, – 4:2 и 2:1 в овертайме. Но динамовский успех в шестом поединке серии (5:3) обеспечил соперникам еще одно свидание. И хотя ярославцы все же сумели поставить победную точку в серии (6:1), динамовцы по праву смогли записать это 7-матчевое сражение себе в актив.
Впрочем, в «Локомотиве» с тех пор – большие перемены. Вместо Вуйтека командой руководит Брэд Маккримон, в прошлом сезоне трудившийся в «Детройте» ассистентом главкома. Новый страж ворот команды – швед Стефан Лив, блеснувший в прошлом сезоне в «Сибири». Оборону укрепили опытнейшие НХЛовцы Карлис Скрастыньш и Руслан Салей. Атаку пополнили Ян Марек и Александр Васюнов.
Это, кстати, состав ярославской команды в матче с минчанами на недавнем турнире в Риге. Его, к слову, «Локо» выиграл, в финале не оставив шансов «Нефтехимику».
Лив (Ложкин)
Рахунек – Скрастыншь
Демитра – Вашичек – Остапчук
Салей – Калимуллин
Галимов – Чурилов – Калянин
Баландин — Дитрих
Марек – Кирюхин – Зюзякин
Аникеенко – Траханов
Ткаченко – Собченко – Снурницын
Всего же ярославцы в межсезонье провели восемь матчей, проиграли из них два, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще один поединок предстоит «Локо» третьего сентября – с нижегородским «Торпедо», после чего ждем ярославцев в Минске.
«Висп» – «Локомотив» – 2:7
«Берн» – «Локомотив» – 4:3
«Амбри-Пиотта» – «Локомотив» – 1:5
«Нефтехимик» – «Локомотив» – 3:2
«Атлант» – «Локомотив» – 0:1
«Динамо-Минск» – «Локомотив» – 0:3
«Нефтехимик» – «Локомотив» – 0:3
«Северсталь» – «Локомотив» – 3:5
«Торпедо» – «Локомотив» – 3 сентября