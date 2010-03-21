Еще одну медаль завоевали белорусы на зимней Параолимпиаде

В предпоследний день зимней Параолимпиады в Ванкувере белорусская женская команда вновь поднялась на пьедестал почета.

На этот раз в активе белорусских лыжниц – бронза в лыжной эстафете. Накануне Лариса Ворона, Ядвига Скоробогатая и Людмила Волчек преодолели дистанцию за 22 минуты и 42 сотые секунды. В мужской лыжной эстафете команда Сергея Сильченко, Василия Шаптебоя и Бориса Пронько заняла 4 место.

Таким образом, в медальном зачете Беларусь с 8 наградами – 2 золота и 6 бронзовых медалей – на 9 месте. Впервые за время выступления на зимних Параолимпиадах наша сборная завоевала больше одной награды высшей пробы. Они обе – в активе Людмилы Волчек.

Сегодня вечером в Ванкувере состоится торжественная церемония закрытия параолимпиады.