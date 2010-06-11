Еще одна победа Девятовского после Олимпиады-2008

Вадим Девятовский, серебряный призёр олимпиады в Пекине: Когда сидит семь человек на этих слушаниях, и один говорит, вы знаете, здесь спортсмен указал о личной жизни. Некрасиво по отношению к нему говорить в слух. Этот пункт, спрашивает он медицинскую комиссию, мог повлиять на результат анализов? Я думаю, вот культурные люди. Потом эта же, скажем так, «организация» публикует на сайте на весь мир выборочно (результаты-ред.) только те пункты, которые дискредитируют нас…

Когда чемпиону вернут награду, пока неизвестно. Ведь это беспрецедентный случай за всю историю олимпийского движения. Тем временем белорусский атлет, несмотря на судебный процесс, не допускал ни дня простоя в тренировках и намерен быть на пике формы к Олимпиаде в Лондоне.

Призеры Олимпиады-2008 Вадим Девятовский и Иван Тихон получат все медали. То, что их победа была честной, признал Международный олимпийский комитет. Накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес вердикт по «допинговому делу» в пользу белорусских легкоатлетов.

В арбитражном суде решение международного олимпийского комитета оспаривалось 19 месяцев. В это время Вадим не один день не выходил из спортивного режима. Какой ценой далась победа в суде, не скрывает только мать чемпиона.

Раиса Девятовская, мама:

Думаю, за что такое невезение? Вадим все свое свободное время отдает спорту.

Олег Девятовский, тренер:

Все специалисты говорили, ну да, даже если вы правы, шансов очень мало. Даже так. Суть в том, что отсутствует презумпция невиновности.

Решение арбитражного суда на 77 станицах размещёно на официальном сайте организации. Суд признавал, что допинговая лаборатория допустила нарушение, которое не позволяет признать результаты проб законными. Вадиму пришлось посвящать членов дисциплинарной комиссии в подробности своей личной жизни, чтобы объяснить повышенный уровень тестостерона.

Чемпион признается - хочется скорее забыть этот процесс, но он никогда не забудет тех, кто его поддержал. Этот бигборд (см. видео – ред.) в центре Новополоцка повесили сразу после победы на олимпиаде, и никому не пришло в голову убрать его во время процесса. В разгаре допинг-скандала Вадиму Девятовскому присвоили звание почётного гражданина Новополоцка.

Когда Девятовского обвинили в допинге, он отказался вернуть свою медаль и изменил решение только потому, что это было необходимо для подачи иска в суд.

Елена Климова, Антон Филонович, СТВ