Еще два золота выиграли белорусы на чемпионате мира по гребле

Золотые медали добыты в соревнованиях каноэ-одиночек и в заезде байдарок-двоек.

В соревнованиях каноэ-одиночек Денис Гаража стал лучшим на дистанции 500 м, преодолев ее за 1 мин. 49,723 сек. Он опередил ставшего вторым россиянина Николая Липкина лишь на 0,027 сек. Бронза досталась французу Матье Жубелю (+0,991 сек).



В финальном заезде байдарок-двоек на 500 м не было равных белорусскому экипажу в составе Романа Петрушенко и Вадима Махнева, которые примчали к финишу за 1 мин. 29,408 сек. Вторым стал венгерский экипаж, отставший всего на 0,287 сек., третьим - германская лодка (+0,964 сек.), сообщает БЕЛТА.