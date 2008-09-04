ЕОК высоко оценивает великолепное выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх

"Белорусские спортсмены добились выдающихся результатов и тем самым внесли значительный вклад в успех Европы", – сказано в сообщении.

И словно в подтверждение – сегодняшний успех семейной пары Михневичей в итальянской Падуе. Супруги, призеры Олимпиады в толкании ядра успешно выступают и по окончании Игр. Всего через несколько дней после Пекина на международном турнире по легкой атлетике, они в очередной раз подтвердили свой высокий класс. На этих соревнованиях семейная пара из Беларуси не знала равных в секторе для толкания ядра.

Ну а буквально через два дня олимпийскую эстафету примут белорусские паралимпийцы. Напомним, торжественное открытие игр состоится в субботу. В состязаниях будут участвовать 32 наших спортсмена. Поборются за медали атлеты в шести дисциплинах.

Сегодня Александру Лукашенко поступили послания от Президента Ассоциации европейских олимпийских комитетов Патрика Хики и почетного Главы Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча.