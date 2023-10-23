«Энергетик» обыграл брестское «Динамо» в ЧБ по футболу

«Энергетик» обыграл брестское «Динамо» в заключительном поединке 25-го тура чемпионата страны по футболу. Хотя данная виктория вряд ли способна глобально поднять настроение «студентам». Они по-прежнему имеют отрицательный баланс очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основные события произошли в первом тайме. Он уместил два гола. После этого счет не менялся. «Энергетик» сильнее – 2:0.

В одном из центральных матчей тура лидер, минское «Динамо» минимально – 1:0 – одолело футбольный клуб «Минск» и оторвалось от ближайшего преследователя, «Немана», на 5 очков. Гродненцы в свою очередь упустили победу над «Торпедо-БелАЗ», в матче зафиксирована ничья – 1:1. Эти исходы позволили столичным футболистам укрепиться на первом месте в чемпионате. Шансы на бронзу имеют пять клубов.