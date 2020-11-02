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Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»

02 ноября 2020 20:37
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Новости Беларуси. Предсказуемый исход дебютной встречи: «Юность» обыграла «Локомотив» в единственном матче программы понедельника в экстралиге А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»-1

Оршанско-минское противостояние прошло впервые в текущем чемпионате – и это через два месяца после его старта. Объяснение простое: из-за ухода на карантин в сентябре «Локомотив» пропустил в том числе и две запланированные игры с «Юностью». Благодаря этому минчане положили в копилку 6 очков, не выходя на лед. После возвращения оршанцы добыли всего одну победу, в то время как чемпионы в октябре не то что не проиграли ни одного матча, а даже не потеряли ни единого очка.

Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»-4

В понедельник, 2 ноября, серия «красно-синих» ожидаемо продолжилась, что позволило столичному коллективу сравняться по очкам с лидером – «Гомелем».

Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»-7

Следующий поединок оршанцы сыграют в пятницу, 6 ноября, в гостях у «Шахтера», минчане – дома против «Могилева».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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