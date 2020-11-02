Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»

Оршанско-минское противостояние прошло впервые в текущем чемпионате – и это через два месяца после его старта. Объяснение простое: из-за ухода на карантин в сентябре «Локомотив» пропустил в том числе и две запланированные игры с «Юностью». Благодаря этому минчане положили в копилку 6 очков, не выходя на лед. После возвращения оршанцы добыли всего одну победу, в то время как чемпионы в октябре не то что не проиграли ни одного матча, а даже не потеряли ни единого очка.