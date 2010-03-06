Экс-тренер сборной Беларуси и минского "Динамо" Глен Хэнлон: Я скучаю по прогулкам в центре Минска и общению с людьми

Бывший тренер сборной Беларуси и минского "Динамо" Глен Хэнлон прокомментировал выступление нашей команды на Олимпийских играх, а также заявил, что скучает по Минску и белорусским друзьям.- Вначале отдыхал, а затем приступил к работе в клубе НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Уделяю много внимания семье. Сейчас моя Олимпиада - это воспитание сына. Пытаюсь стать золотым отцом!- Отнюдь. Любой опыт в жизни важен. Другое дело, что конечный результат, несмотря на все усилия, далеко не всегда приносит удовлетворение. Но не собираюсь жаловаться. Я продолжаю общаться с белорусскими друзьями. Уверен, мы таковыми и останемся. Ко мне, жене Кэрри и сыну Джексону великолепно отнеслись в Беларуси. Мы это прекрасно помним и ценим. Если когда-нибудь снова окажемся в Минске, надеюсь, нас встретят с той же теплотой и любовью.- Руководители клуба должны изменить только одно. Нужно дать возможность тренерам заниматься своей работой. Нельзя менять наставников каждые 30 матчей. В Беларуси есть трудолюбивые игроки, новая арена, страстные фанаты. Самое время позволить профессиональному специалисту привить свою систему, а игрокам спокойно разучить ее. Без каких-либо потрясений. Тогда "Динамо" вправе рассчитывать на успех.- Не знаю. Пока у меня нет никаких планов. Хотя не исключаю, что в будущем снова окажусь в Европе. Возможно, даже стану тренировать сборную. А сейчас хочу, чтобы "Ванкувер" выиграл Кубок Стэнли.- Да. Знаю, например, что Владимир Наумов решил уйти из федерации. Надеюсь, новый руководитель будет предан хоккею и приумножит его авторитет в мире.- Конечно.- Эх, если бы только по шоколаду… Я скучаю по своим игрокам, бывшим помощникам по тренерскому штабу "Динамо": маленькому Гусу (видеотренер Вячеслав Гусов. - Прим. "СП"), Володе Цыплакову и Дэйву Льюису. Я скучаю по работе с Сергеем Гончаровым (генеральный секретарь федерации. — Прим. "СП"), которого считаю профессионалом высочайшего уровня и просто отличным человеком. Моя жена скучает по студентам и своим коллегам в международной школе. Я и Кэрри скучаем по учительнице сына мисс Юле. Я скучаю по обедам с Цыплаковым и его замечательными детьми. Я скучаю по прогулкам в центре Минска и общению с людьми. Мне недостает путешествий по неизведанным уголкам Беларуси. В общем, мы сильно скучаем... Но больше всего мне не хватает игроков. Они сделали меня счастливым, и я часто думаю о них.- Мои мысли и молитвы связаны со всеми жителями Беларуси. Надеюсь, их жизнь становится лучше с каждым днем, а все ваши команды дадут повод гордиться своей страной.

- Ваши впечатления от игры белорусской сборной?



- Жаль, что она не пробилась в восьмерку. Тем не менее за последние четыре года все игроки сделали шаг вперед. И шаг немаленький. Думаю, расстояние, отделявшее Беларусь от шестерки ведущих сборных мира, сократилось. Молодые игроки получили в Ванкувере неоценимый опыт. Надеюсь, Олимпиада в Сочи сложится для команды успешней.





- Кого из игроков выделите?



- Салей был отличным капитаном. Несмотря на недавнюю травму, Руслан мужественно вел партнеров за собой. Отмечу и надежные действия обоих голкиперов. Мезин вновь выручал партнеров в те моменты, когда команда сильно нуждалась в нем. Кроме этого, заслуживает похвалы Калюжный. Он очень хорошо справился с ролью центрфорварда. Алексей долго не играл на этой позиции. Но нападающий пожертвовал личным комфортом ради национальной сборной и страны. Калюжный также был великолепным лидером.





- Грабовский и Андрей Костицын не сыграли из-за травм. Насколько это ослабило потенциал нашей команды?



- Конечно, сборная демонстрирует лучший хоккей при наличии лучших исполнителей. Однако все белорусские игроки хорошо потрудились, чтобы потеря Михаила и Андрея не сильно сказывалась на действиях сборной. Повторюсь, Калюжный здорово выглядел на месте центрфорварда первого звена. Сергей Костицын показал, что он не просто младший брат Андрея. Он игрок мирового уровня, который, надеюсь, не остановится в росте.

Источник: Спортивная панорама