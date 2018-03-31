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Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси

31 марта 2018 19:04
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Новости мира. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с восьмикратным победителем турниров Большого шлема американцем Андре Агасси, который был его тренером с мая 2017 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси-1

Это время для Джоковича было не очень продуктивным в плане титулов: за практически год серб выиграл только один трофей – на турнире в британском Истбурне в июне 2017 года. Впрочем, главная причина прекращения сотрудничества – личные разногласия Джоковича и Агасси.

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси-4

Андре Агасси:
С наилучшими намерениями я пытался помочь Новаку, но мы слишком часто сходились на том, что не согласны друг с другом. Желаю ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере.

# Теннис # Фотофакт

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