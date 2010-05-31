Екатерина Карстен выиграла золото на этапе Кубка мира по академической гребле

Первый этап розыгрыша Кубка мира по академической гребли проходил в Словенском Блэде.В заезде одиночек уверенную победу одержала Екатерина Карстен. Ее преимущество над новозеландкой Эммой Твиг составило почти 2 секунды. Замкнула тройку призеров китаянка Бин Танг. Наша парная женская двойка Анастасии Фадеенко и Екатерины Шлюпская заняла седьмое итоговое место, также как и мужская четверка распашная в составе Вадима Лялина, Андрей Демьянеко, Евгения Носова и Александра Казубовского.