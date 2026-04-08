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Егор Шарангович забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

08 апреля 2026 11:33
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Егор Шарангович забросил 15-ю шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги, однако это не помогло его «Калгари» одолеть «Даллас» в матче регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По ходу поединка «огоньки» вели 3:1, но растеряли преимущество и потерпели поражение в дополнительное время – 3:4. Белорусский нападающий провел на площадке без малого 16 минут и поразил ворота соперников под занавес второго периода. Кроме того, он один раз угрожал неприятельским владениям и завершил дуэль с показателем полезности +1. Со старта розыгрыша в активе Егора 29 баллов.

# Хоккей

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