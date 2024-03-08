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Егор Шарангович выдал самый результативный матч в карьере в НХЛ

08 марта 2024 13:50
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Егор Шарангович набрал четыре очка и выдал самый результативный матч в карьере в НХЛ. А клуб «Калгари», за который он выступает, на выезде обыграл «Тампу» – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович выдал самый результативный матч в карьере в НХЛ-1

Белорусский нападающий принял участие в трех первых голах своей команды: в середине стартовой трети он совершил ассист, а в начале второго периода оформил дубль, причем на это ушло всего 2 минуты. В заключительном игровом отрезке отечественный хоккеист также отдал голевой пас, набрав тем самым четыре балла. Второй раз за последние семь дней Шарангович был признан первой звездой встречи. Егор обновил личный снайперский рекорд в одном сезоне НХЛ, теперь в его активе 25 шайб.

# Хоккей

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