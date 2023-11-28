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Егор Шарангович стал лучшим игроком «Калгари» по опросу среди болельщиков

28 ноября 2023 12:40
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В очередном матче НХЛ команда Егора Шаранговича «Калгари» дома в овертайме одолела «Вегас» со счетом – 2:1. Белорусский нападающий провел на льду почти 22 минуты – это второй показатель среди форвардов команды и рекордный для белоруса в этом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович стал лучшим игроком «Калгари» по опросу среди болельщиков-1

Шарангович пять раз бросил в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «0». Отметим, в опросе болельщиков «Калгари», которые определяли лучшего игрока команды прошлой недели, победу одержал Егор Шарангович. Он набрал 57 % голосов.

Егор Шарангович стал лучшим игроком «Калгари» по опросу среди болельщиков-4

В еще одном поединке НХЛ «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе» со счетом – 1:2. Белорусский нападающий гостей Алексей Протас провел на льду 12 минут 45 секунд, результативными действиями не отметился, один раз бросил по воротам и завершил поединок с показателем полезности «0».

# Хоккей # Фотофакт

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