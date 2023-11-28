Егор Шарангович стал лучшим игроком «Калгари» по опросу среди болельщиков

В очередном матче НХЛ команда Егора Шаранговича «Калгари» дома в овертайме одолела «Вегас» со счетом – 2:1. Белорусский нападающий провел на льду почти 22 минуты – это второй показатель среди форвардов команды и рекордный для белоруса в этом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович пять раз бросил в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «0». Отметим, в опросе болельщиков «Калгари», которые определяли лучшего игрока команды прошлой недели, победу одержал Егор Шарангович. Он набрал 57 % голосов.