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Егор Шарангович провёл матч чемпионата НХЛ, «Нью-Джерси» уступил «Торонто»

01 февраля 2022 15:23
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Новости Беларуси. В Национальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи. В одном из них «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе проиграл «Торонто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Шарангович провёл матч чемпионата НХЛ, «Нью-Джерси» уступил «Торонто»-1

Хотя такого конца ничто не предвещало. К 45-й минуте гости уверенно вели 4:2. И, казалось, они спокойно доведут дело до победы. Только вот у кленовых листьев было другое видение. Они выдали просто потрясающий заключительный отрезок, в течение которого забросили 4 шайбы и с запасом прошли конкурента 6:4. Наш форвард провел на площадке 16 минут и 35 секунд, нанес три броска, совершил один перехват и выиграл пять из семи вбрасываний. На счету белоруса 16 очков в 38 матчах нынешнего сезона.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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