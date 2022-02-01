Егор Шарангович провёл матч чемпионата НХЛ, «Нью-Джерси» уступил «Торонто»

Хотя такого конца ничто не предвещало. К 45-й минуте гости уверенно вели 4:2. И, казалось, они спокойно доведут дело до победы. Только вот у кленовых листьев было другое видение. Они выдали просто потрясающий заключительный отрезок, в течение которого забросили 4 шайбы и с запасом прошли конкурента 6:4. Наш форвард провел на площадке 16 минут и 35 секунд, нанес три броска, совершил один перехват и выиграл пять из семи вбрасываний. На счету белоруса 16 очков в 38 матчах нынешнего сезона.