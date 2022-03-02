Егор Шарангович прервал результативную серию в НХЛ. Итоговый показатель полезности «-6»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем на выезде проиграл «Коламбусу» – 3:4. Белорусский форвард в этом противостоянии очков не набрал, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Всего в этой игре Шарангович провел на льду 17 минут и 38 секунд, нанес четыре броска, сделал один хит, выиграл 43 % вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «0». Таким образом, прервалась 7-матчевая результативная серия белоруса. В 48 играх сезона на счету Шаранговича 28 очков при показателе полезности «-6».