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Егор Шарангович прервал результативную серию в НХЛ. Итоговый показатель полезности «-6»

02 марта 2022 11:56
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем на выезде проиграл «Коламбусу» – 3:4. Белорусский форвард в этом противостоянии очков не набрал, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Егор Шарангович прервал результативную серию в НХЛ. Итоговый показатель полезности «-6»-1

Всего в этой игре Шарангович провел на льду 17 минут и 38 секунд, нанес четыре броска, сделал один хит, выиграл 43 % вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «0». Таким образом, прервалась 7-матчевая результативная серия белоруса. В 48 играх сезона на счету Шаранговича 28 очков при показателе полезности «-6».

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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