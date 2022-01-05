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Егор Шарангович попал в COVID-протокол «Нью-Джерси»

05 января 2022 11:28
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Новости Беларуси. Егор Шарангович помещен в COVID-протокол «Нью-Джерси». Это значит, что форвард сдал или положительный, или сомнительный тест на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Шарангович попал в COVID-протокол «Нью-Джерси»-1

Таким образом, лучшая личная серия хоккеиста прервалась. Ведь до этого наш земляк отмечался результативными баллами в четырех матчах кряду. Возможно, именно отсутствие Шаранговича сказалось на результатах «Нью-Джерси». Ночью «дьяволы» проиграли «Бостону» – 3:5.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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