Егор Шарангович набрал очередной бомбардирский балл в НХЛ

Ночью белорус помог своему клубу «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе». Форвард отметился голевой передачей. К слову, она состоялась практически сразу после стартового вбрасывания. Также нужно отметить, что начинал поединок наш хоккеист в первом звене. «Девилз» в итоге победили в серии буллитов – 4:3. Для «Нью-Джерси» этот успех стал пятым кряду.

Общая статистика Шаранговича выглядит так – 13 минут и 56 секунд игрового времени, две минуты игры в меньшинстве, один бросок в створ и один силовой прием. Отметим, в главной хоккейной лиге планеты в активе белорусского нападающего сейчас 10 голов и 11 результативных передач в 44 играх.