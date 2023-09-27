Егор Герасимов обыграл теннисиста из топ-100 и вышел в основную сетку турнира в Казахстане

Причем на пути к 1/16 финала наш земляк обыграл сразу двух человек, значительно превосходящих его по рейтингу. Так, сегодня не устоял Александр Мюллер из Франции. Для понимания важности виктории: Герасимов идет в седьмой сотне, а визави в первой. Тем не менее наш спортсмен был сильнее в двух сетах – 6:4, 7:6.