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Егор Герасимов обыграл теннисиста из топ-100 и вышел в основную сетку турнира в Казахстане

27 сентября 2023 13:32
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Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Казахстане. Это случилось впервые за полтора года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов обыграл теннисиста из топ-100 и вышел в основную сетку турнира в Казахстане-1

Причем на пути к 1/16 финала наш земляк обыграл сразу двух человек, значительно превосходящих его по рейтингу. Так, сегодня не устоял Александр Мюллер из Франции. Для понимания важности виктории: Герасимов идет в седьмой сотне, а визави в первой. Тем не менее наш спортсмен был сильнее в двух сетах – 6:4, 7:6.

# Теннис # Фотофакт

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