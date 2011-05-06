Эдуард Занковец, сборная Беларуси по хоккею: Задача № 1 – вывести игроков из состояния, в котором они оказались после поражений

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Эдуард Занковец рассказал, почему команда проиграла три матча подряд, о настроении, царящем в коллективе, и о том, как проходит подготовка к турниру за выживание.

Начали турнир игрой против сборной Канады. Я не могу сказать, что играли плохо. Играли мы неплохо, но, к сожалению, нам не хватило сил.

Со сборной Швейцарии, к сожалению, до третей пропущенной шайбы мы играли хорошо, лучше, чем соперник. А потом мы сбились на сумбурную индивидуальную игру, которая отнимает много сил. В итоге, соперник полностью контролировал игру в третьем периоде. Поэтому не было особых шансов, чтобы спасти игру.

Это, конечно, отложило отпечаток на следующий матч. Ребята вышли на игру более нервно напряженными, чем это надо. Не было раскрепощенности, чтобы просто наслаждаться игрой, делать то, что они умеют.

К сожалению, чем дальше игра продолжалась, тем больше понимали, что время уходит, и надо предпринимать какие-то усилия. Были моменты, но мы не могли забить. Это тоже, в свою очередь, усиливает нервное напряжение.

Но для нас это пройденный этап. Считаю, что нам надо забыть эту игру. Нам надо начать с чистого листа новый турнир.

Утром у нас было собрание. Я ребятам сказал, что каждому человеку выпадают на жизненном пути испытания, трудности.

Задача №1 – подготовить ребят, вывести их из состояния, в котором они оказались после поражения. Вчера прошла утренняя тренировка. Основная часть команды занималась на велотренажерах, несколько ребят, которые не играли и сами пожелали, покатались на льду.

Мы стараемся найти путь, чтобы настрой у ребят поднять. Насколько это получится, покажут игры.