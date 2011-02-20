Эдуард Занковец, национальная сборной Беларуси по хоккею: Чтобы сделать рывок вперед, больших предпосылок нет

Этот сезон для сборной особый. У нее впервые за последние годы освобожденный тренер, который не приезжает в страну время от времени, а живет здесь постоянно. Колесит по ледовым аренам и отбирает игроков в команду лично, а не по советам доброхотов со стороны. Может, поэтому в составе на протяжении всех состоявшихся сборов как никогда много новых, а главное, перспективных лиц.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Для того, чтобы сборная двигалась вперед, необходимо расширить список кандидатов. Круг кандидатов в сборную должен быть шире. Поэтому на первые сборы и Кубок Полесья мы привлекли именно ребят, которые выступают в чемпионате Беларуси, которым до 25 лет, которые могут и хотят в ближайшем будущем бороться за место в сборной.

Ни на Кубке Полесья, ни сейчас, на Кубке Словакии, белорусам победить не удалось – слишком много в составе было дебютантов, слишком много молодежи. Зато мы знаем: Развадовский и Демков, Павлович и Соломонов, Горошко и Филичкин могут со временем заменить ветеранов, неумолимо сходящих с хоккейной сцены.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, было видно, что поначалу им тяжелова-то. Но с каждой игрой адаптация проходила все лучше и лучше.

Плюс у нас будет еще последний сбор, в котором запланировано шесть матчей против хороших соперников. Я думаю, что, все-таки, время для того, чтобы их немного подвести к этому уровню, еще будет.

В Словакию Эдуард Константинович обещает повезти как минимум пятерку, составленную из игроков внутреннего чемпионата. Хотя, конечно, в компании канадцев, швейцарцев и французов, с которыми белорусам играть в Кошице, им придется непросто.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Наш внутренний чемпионат обязаны просто поднимать. Понятно, что мы его не подтянет до уровня КХЛ. Но чтобы разница между уровнем нашего чемпионата и уровнем КХЛ была не такая как сейчас, которую невозможно искусственным образом перепрыгнуть игрокам, а меньше. Тогда у хоккеистов будет шанс при дополнительных работах тренеров КХЛ, тренеров сборной перейти на этот уровень

Сегодня практически уже ясно, что ни братья Костицины, ни Руслан Салей национальной команде на чемпионате мира не помогут. И точно в Словакию не поедет Константин Кольцов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что ж, надеемся на оставшихся легионеров, и, конечно, на динамовцев, которым Занковец желает попасть в плей-офф.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

20 февраля заканчивается сезон. Это очень рано. При любых раскладах здесь будет даже два отдыха.

Это для сборной нехорошо. И, безусловно, и для самих ребят было бы лучше и психологически, чтобы они попали в плей-офф, и если будет возможность зацепиться там и пройти дальше. Поэтому здесь совпадают интересы ребят и тренеров сборной. Нам остается только переживать и болеть за них.

Последний сбор стартует первого апреля, но нашей команде будет не до смеха: две игры с россиянам в Смоленске – серьезное испытание. Затем в Минске, Бобруйске и, вероятно, в Солигорске белорусы проведут серию спаррингов с чехами и датчанами. А завершат подготовку двумя выездными поединками со швейцарцами и немцами.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Будет зависеть от того, насколько рано или поздно освободятся игроки минского «Динамо». Исходя из этого, мы будем строить график подготовки.

Вполне возможно, что вначале надо будет поработать над физическими кондициями, чтобы заложить необходимый фундамент. А когда начнутся наши игры, с апреля, будет уделяться повышенное внимание тактической работе.

Задача команде еще официально не объявлена, но и так понятно – от Занковца будут ждать выхода в 1/4 финала. Больше только в случае фарта, который может быть, а может, и нет.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Если говорить начистоту, то для того, чтобы сделали рывок вперед, исходя из нынешнего положения вещей, больших предпосылок нет.

Если даже сравнить с латвийским хоккеем, в котором на ведущие позиции выходят местные игроки, например, в рижском «Динамо» становятся бомбардирами. Эти же игроки сейчас становятся востребованными как легионеры в российских клубах. Здесь видно, что игроки выходят на новый уровень. Мы пока таким похвастаться не можем.

Мы уже видели сборные Варивончика и Сидоренко, Хэнлона и Фрэйзера, видели сборную Захарова. А какой будет сборная Занковца? В прошлом году он построил команду в условиях цейтнота, так что полноценный дебют состоится только сейчас, в Кошице 29 апреля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Знаете что будет общее? Два вратаря, 20 полевых игроков.

На самом деле, чем будет отличаться, я не возьмусь сказать. Но я хочу ее видеть быстрой, самоотверженной командой, с желанием в каждой игре, в каждом эпизоде, в каждом единоборстве одержать победу.