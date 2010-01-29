Эдуард Малофеев: Выиграть время, значит выиграть всё

В рутине рабочих будней межсезонья, подготовка солигорского «Шахтера» привлекает повышенное внимание болельщиков, вне зависимости от клубных симпатий. Все дело в персоне нового главкома горняков.

Возвращение Эдуарда Васильевича Малофеева к активной тренерской деятельности в Беларуси обречено быть в эпицентре болельщицких дискуссий и обсуждений. Слишком уж знаковая для Беларуси фигура Малофеева, с которой всегда связываются самые сокровенные мечты и надежды поклонников игры №1.

Спарринг солигорского «Шахтера» с ФК «Витебск» подводил своеобразный итог учебно-тренировочного сбора горняков, которым главный тренер солигорчан остался, вполне, удовлетворен.

Эдуард Малофеев, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

– Чем старше становишься, тем более волнительно работать. Как говорится, за прошлое уже всё получили: и морально, и материально. А сейчас опять всё по новой, всё с нуля. Поэтому хочется сделать многое: успешно выступить в новом сезоне и т.д. Ведем работу. Есть накопленный опыт. Сейчас идет подготовительный этап, в нем мы делаем упор на общую силовую выносливость – это фундамент для всей подготовки. Моментами вкрапливаем скоростно-силовые элементы, скоростной выносливости и т.д. В этом вопросе, считаю, неплохо идет работа.

Футбольное воззрение Эдуарда Васильевича со временем, если и претерпело изменения, то небольшие. Своим подопечным он по-прежнему прививает умный, комбинационный и очень быстрый футбол.

Эдуард Малофеев:

– Заставить мяч бегать как можно быстрее. Все команды работают над этим. Поэтому в этом компоненте идет очень серьезная работа. Нужно выработать скоростной, как говорится, стереотип игры. Если у нас и других команд это получится, то игра будет более интересной, в первую очередь для зрителей, будет больше голевых ситуаций, интересных комбинационных моментов. Быстрая игра – смотрится. Это очень важный момент. По сути, выиграть время, значит выиграть все.

В составе «Шахтера» уже появились новички с достаточно звучными в нашей стране именами. Тем не менее, для солигорских ветеранов – Леончика, Никифоренко, Ковальчука – Малофеев по-прежнему рассчитывает в полной мере.

Эдуард Малофеев:

– Это настоящие лидеры команды. Ведь чем старше становишься, тем ответственнее нужно к себе относиться, не сбавлять, много работать и не давать себе пощады. И делая это, они являются примером для команды. Поэтому, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, травм, или какие-либо других, думаю, они выйдут на хороший уровень и будут очень полезны команде.

Практически полностью обновлена вратарская линия солигорской команды. Юрий Цыгалко и литовец Эдуардас Курскис в особом представлении не нуждаются.

Эдуард Малофеев:

– В команде была проблема вратарей. А сейчас, пришли опытные ребята. Например, Цыгалко, считаю, что он может и до сборной дойти, если все в процессе подготовки получится так, как мы задумали. С Курскисом я работал в Литве, он очень надежный. Это два хороших вратаря. У них будет и соревновательный момент, а это очень важно. Я доволен, что у нас вратари такого класса.

Спарринг с «Витебском» солигорчане провели с заметным игровым преимуществом. В каждом из таймов «Шахтер» забил северянам по два безответных гола. До перерыва отличились Ковальчук и Никифоренко, после, дублем отметился Беганский. Главком горняков использовал в игре два разных варианта состава.

Эдуард Малофеев:

– В первом тайме играли те, кто был в команде раньше. Второй – те, кого мы просматриваем. Второму составу, конечно, было тяжелее. Много новых людей, нет определенной сыгранности. Но я доволен. Пока все идет хорошо. Дай Бог, что бы так все проходило и дальше. Самое главное, создать коллектив патриотов, которые стараются радовать любителей футбола. Если это получится, значит, будет все хорошо, мы на правильном пути будем.

Подготовку к сезону «Шахтер» продолжит в Беларуси. Впрочем, в планах есть и вояж на турецкий берег.

Эдуард Малофеев:

– Мы, по сути дела, всегда будем стараться работать дома. В Турцию на две недели съездим, а там посмотрим. Я не сторонник часто выезжать куда-то за рубеж.

Футболисты «Витебска» к новому сезону готовятся в родном городе, начиная с середины января. И визит в столицу на спарринг с «Шахтером» стал для подопечных Юрия Коноплева фактически первой пробой пера в условиях, приближенных к боевым. Неутешительный итог товарищеского поединка горняками витебского главкома, если и огорчил, то не слишком. Работа по созданию боеспособной команды только началась.

Юрий Коноплев, главный тренер ФК «Витебск»:

– Я знал, что мы сегодня будем неважно выглядеть. Но играть-то все равно надо было. У нас в Витебске возникла проблема с синтетическим покрытием, его от снега расчистили, но оно без подогрева. Вообще, второй раз только вышли на поле с мячами. Занимаемся сейчас тем, что доступно – тренажеры, кроссы, бассейн, сауна, аэробика.

Среди активистов межсезонной трансфертной компании, витебчане пока замечены не были. У тренерского штаба команды на повестке дня сейчас другие задачи.

Юрий Коноплев:

– Сразу задача стояла продлить соглашения с теми, у кого закончились контракты. Приглашение игроков идет не так, как хотелось бы. Это, прежде всего, зависит от финансов. Мы немного опаздываем, но думаю, все наладится.

Впрочем, о кадровом усилении состава, Юрий Коноплев думать не перестает. Для начала тренеру витебчан предстоит решить отсутствие в команде забивных форвардов, соответствующих класса Высшей лиги.

Юрий Коноплев:

– Проблемная позиция у нас – линия нападения. В прошлом году за нас играл Владимир Шаков, арендованный у «Торпедо» (Жодино). Он ушел. Поэтому нам нужны еще 1-2 нападающих.

Ближайшие планы витебской команды конкретикой пока не отличаются. Скорее всего, основной упор в подготовке к новому сезону будет сделан на работу в родном городе.

Юрий Коноплев:

– Хотелось бы, конечно, поехать в теплые страны, но пока это, может быть, преждевременно и с финансами пока что туговато. Поэтому в ближайшие недели две будем работать в Витебске.