Единственный мяч, забитый хозяевами в 13 туре, случился в матче «Неман» - «Днепр»

13 тур чемпионата высшей лиги стал, на удивление, не удачливым для хозяев. Общими усилиями все принимающие команды сподобились лишь на один гол. Забит он был в матче гродненского «Немана» и могилевского «Днепра».

Дмитрий Коваленок стал автором этого гола. Этот удар большой пользы не принес, потому что до упомянутого события команда пропустила мяч дважды. На старте тайма был забит первый гол. НЕ слишком собранно гродненская защита сыграла и на 72-ой минуте, когда был забит второй гол. Желание гродненцев отыграться было отчетливо видно в компенсированное время.

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В этом матче гости больше владели мячом и атаковали, правда, фантазии в этих атаках просматривалось маловато. Так что, если бы Юрий Пунтус не сделал замену, выпустив Янцуша во втором тайме, все могло бы закончиться грустно.

Януш вышел на поле на 69-ой минуте, а 10 минут спустя забил единственный гол, который и принес брестчанам победу.