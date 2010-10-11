Дзюдо. В медальном зачете на Кубке мира Беларусь заняла второе место

По итогам соревнований белорусские дзюдоисты уступили в общем зачете только российским спортсменам.

Семь медалей завоевали белорусские дзюдоисты на проходившем в Минске Кубке мира. Золотую награду примерил Евгений Бедулин, выступавший в весовой категории до 100 килограммов. В финале он победил француза Сириля Маре. Обладателями серебряных наград стали Александр Стешенко, Александр Ваховяк, Дмитрий Шершень и Алексей Романчик. Бронзовыми призерами стали еще один Евгений Семочкин и Вадим Шока.

Также в минувшие выходные в Баку проходил этап женского Кубка мира по дзюдо. Единственная представительница Беларуси Ольга Лещенко завоевала бронзовую награду в категории до 48 кг.