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Дзюдо. Оба белоруса выбыли из борьбы на чемпионате мира

09 сентября 2010 14:43
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Два белоруса выходили на татами чемпионата мира по дзюдо, который сегодня стартовал в Японии.

К сожалению , и Евгений Бедулин в весовой категории до 100 килограмов и наш представитель в категории свыше 100 килограммов Игорь Макаров выступили значительно ниже своих возможностей.

Бедулин проиграл уже первую свою схватку – дзюдоисту из Латвии Евгению Бородавко, который, в свою очередь, лавров в дальнейшем не снискал, а значит, шансов на утешение белорусу не оставил. Золото в категории до 100 килограммов завоевал японец Такамаса Анаи, одолевший в финале голландца Хенка Грола.

Игорь Макаров провёл на чемпионате две схватки. Сначала выиграл у представителя Туниса Чедли, а затем уступил японцу Такахаши, который в этой весовой категории считался фаворитом, но в полуфинале проиграл будущему чемпиону — французу Тедди Ринэ. Серебро досталось немцу Андреасу Тёльцеру.

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