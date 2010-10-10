Дзюдо. Белорусские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Мира

Соревнования среди мужчин проходят в Минске.

В весовой категории до 66 кг серебряным призером стал Дмитрий Шершень, проигравший в финале россиянину Денису Лаврентьеву, а в весе до 73 кг второе место занял Алексей Романчук, также уступивший золото борцу из России Михаилу Мачину. Бронзовую награду завоевал белорусский дзюдоист Вадим Шока в категории до 66 кг.

В программе 10 октября поединки в четырех весовых категориях до 81, до 90, до 100 и свыше 100 килограммов.

В эти же дни в Баку проходит этап женского Кубка мира. В первый день бронзовую награду завоевала белоруска Ольга Лещенка в категории до 48 килограммов.