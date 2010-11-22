Джуман – Рабченко: чемпион мира оказался в глубоком нокауте после удара белоруса

Для минчанина Сергея Рабченко поединок с украинцем Романом Джуманом – самое серьезное испытание в его профессиональной карьере. Тем более, Джуман обладает множеством титулов, более опытный и старше белоруса на 10 лет.

Роман Джуман: 34 года, 33 боя, 24 победы, 11 побед нокаутом, 8 поражений, 1 ничья.

Чемпион Украины в весовой категории до 69,9 кг, чемпион Чехии в весовой категории до 69,9 кг, чемпион мира по версии GBU в весовой категории до 69,9 кг, интерконтинентальный чемпион по версии IBO в весовой категории до 69,9 кг. Занимает шестое место в европейском рейтинге профессионалов. В мировом рейтинге – 31 место.

Сергей Рабченко: 24 года, 14 боев, 14 побед, 10 побед нокаутом.

Многократный чемпион Беларуси среди любителей. Чемпион Беларуси среди профессионалов в весовой категории до 69,9 кг. В мировом рейтинге – 153 место.