Джордан Гросс – лучший защитник игровой недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков минувшей 16-й игровой недели. Приятно отметить, что лучшим защитником впервые в карьере признан американский хоккеист минского «Динамо» Джордан Гросс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех матчах «зубров» он набрал пять очков с показателем полезности +3. Особенно результативным для нашего защитника стал поединок против ярославского «Локомотива», в котором он забросил две шайбы и два раза выступил в качестве ассистента. За эту игру Джордан Гросс получил 75 % голосов болельщиков в Telegram-канале КХЛ и был признан лучшим игроком дня.