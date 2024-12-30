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Джордан Гросс – лучший защитник игровой недели в КХЛ

30 декабря 2024 19:19
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Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков минувшей 16-й игровой недели. Приятно отметить, что лучшим защитником впервые в карьере признан американский хоккеист минского «Динамо» Джордан Гросс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех матчах «зубров» он набрал пять очков с показателем полезности +3. Особенно результативным для нашего защитника стал поединок против ярославского «Локомотива», в котором он забросил две шайбы и два раза выступил в качестве ассистента. За эту игру Джордан Гросс получил 75 % голосов болельщиков в Telegram-канале КХЛ и был признан лучшим игроком дня.

Джордан Гросс – лучший защитник игровой недели в КХЛ-1

Джордан Гросс, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Была хорошая игра, большинство сегодня сыграли очень здорово, смогли забросить трижды. Это была своего рода битва спецбригад. Большая игра для всех болельщиков, очень хорошая атмосфера.

# Хоккей

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