Джон Терри лишился звания капитана сборной Англии

Такое решение принял главный тренер англичан Фабио Капелло после встречи с футболистом, которая состоялась в пятницу.

Пока не известно, кто будет назначен новым капитаном сборной. Британские журналисты предполагают, что им может стать защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.



В заявлении Капелло, опубликованном на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, говорится, что в тот период, когда Джон Терри являлся капитаном англичан, он показал себя с лучшей стороны. Однако главный тренер учел целый ряд других факторов, когда принимал это решение. По мнению Фабио Капелло, так будет лучше для сборной, пишет NEWSru.com.

Вероятнее всего, футболиста «Челси» лишили капитанской повязки из-за скандала, который развернулся в конце января. Неделю назад британские СМИ сообщили о тайном романе между Джоном Терри и Ванессой Перронсель, подругой его бывшего одноклубника Уэйна Бриджа, выступающего сейчас за «Манчестер Сити».



29-летний Джон Терри дебютировал в основном составе «Челси» в 1998 году. В настоящее время он является капитаном своей команды. В составе клуба защитник провел свыше 400 матчей. Дебют Терри в сборной Англии состоялся в 2003 году. Всего он провел за национальную команду 58 матчей, в которых забил 6 мячей. В августе 2008 года Фабио Капелло принял решение назначить Джона Терри капитаном сборной.